ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського прокоментували судовий позов щодо зняття кандидата з виборів

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 20:39
У Зеленського прокоментували судовий позов щодо зняття кандидата з виборів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зняття кандидата з виборів на даній стадії виборчого процесу представник команди назвав незаконним

У команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов щодо скасування реєстрації кандидата і заявили, що  на цій стадії виборчого процесу це не є законним. Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник виборчого штабу Зеленського Святослав Юраш.

На його думку, скасування реєстрації кандидата було б незаконним перед повторним голосуванням.

"Звичайно, ми вважаємо, що це є незаконною спробою і втручанням у вибори", - заявив Юраш.

 

Фото: засідання суду відбудеться сьогодні о 21:00 в Шостому апеляційному суді Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, адвокат Андрій Хилько повідомив, що шостий апеляційний суд Києва сьогодні, 20 квітня, розгляне можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. час початку 21:00, 20 квітня.

Зазначимо, вчора, 19 квітня, перед другим туром президентських виборів відбулися дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Володимир Зеленський під час дебатів заявив, що олігархи і колишні "регіонали" не будуть мати доступу до державної влади та державних ресурсів України.

Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити.

Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.

Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийвыборыСуд
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся