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Зеленский пообещал не допустить к власти олигархов и "регионалов"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 20:25
Зеленский пообещал не допустить к власти олигархов и "регионалов"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона

Олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и государственным ресурсам Украины. Об этом заявил кандидат Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, действующий президент Петр Порошенко спросил у Зеленского: "Готовы ли Вы сделать все для того, чтобы ваши партнеры Коломойский, сборная Азарова, сборная "регионалов" были отвергнуты после президентских выборов от доступа к государственным ресурсам и государственной власти?". На что ему Зеленський ответил: "Да".

В частности, в ходе дебатов,Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. В свою очередь, Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имел отношение к коррупции. Порошенко добавил, что как только будет любое обоснованное подозрение, такой человек попадет в тюрьму.

Также Владимир Зеленский, в ходе дебатов, заявил, что Украина идет в Европу.

"Украина выбрала путь в Европу. Украинцы заплатили большую цену: это жизни наших людей. Вы не пророк и я не Моисей, мы не можем куда-то вести Украину. Украина идет в Европу. А Вы, как гарант, должны защищать, и я, если я буду, буду защищать европейский выбор украинцев ", - заявил Зеленский.

Напомним, дебаты на "Суспільному" должны были бы состояться в 21:00. Они должны начаться за 10 минут до начала прямого эфира между кандидатами состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок их выступлений.

"Формат" национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов. В течение отведенного времени каждый кандидат будет иметь возможность задать своему оппоненту вопрос. Продолжительность каждого вопроса - до одной минуты, а на ответ кандидаты будут иметь не более чем три минуты", - говорится в сообщении.

Ведущей на дебатах Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" будет телеведущая программы "Обратный отсчет" на "Суспільному" и ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук.

 

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