У Зеленского прогнозируют проблемы с экспортом зерна из-за ракетного удара по порту Одессы

По его словам, Украина может заработать 10 млрд долларов, продав 20 млн тонн зерна в силосах и 40 млн тонн из нового урожая. Советник Зеленского подчеркнул, что урожай составляет 60 млн тонн, из которых 20 млн предназначены для внутреннего потребления.

"Если бы сейчас разблокировали порты и сказали, что нам нужно перевезти 60 млн тонн зерна, то мы бы перевезли 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев. Но с учетом того, как они сейчас открываются и что Россия делает в Черном море, вчерашний удар показывает, что так точно не получится", - сказал Устенко.

Он подчеркнул, что Украине потребуется от 20 до 24 месяцев, чтобы экспортировать эти объемы зерна, если ее порты не будут функционировать должным образом.

Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.

Отметим, что вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту. Однако сегодня утром в МИД РФ подтвердили удар по порту и заявили, что уничтожили военный объект.