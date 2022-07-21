У Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона: круг возможностей становится уже

Россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Подоляк отметил, что круг возможностей становится уже, как и громкость стрельбы артиллерии ВСУ.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" - Антоновский мост. Жест, говорящий: русским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе - постоянные "хлопки", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез", - написал он.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

Отмечается, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Однако жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные власти города объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.

К тому же, ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, украинские войска усложнили жизнь россиянам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления.

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