У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" - Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше - постійна "бавовна" (хлопки - ред.), нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез", - написав він.

Подоляк зазначив, що коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ.

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.