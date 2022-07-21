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У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни можуть добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" - Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше - постійна "бавовна" (хлопки - ред.), нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез", - написав він.

Подоляк зазначив, що коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ.

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в Херсоні.

Зазначається, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Проте жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж, вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, українські війська ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

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Ірина ПодолякХерсон