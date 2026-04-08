У Зеленського пояснили зміну тактики Росії щодо атак "Шахедами"

10:28 08.04.2026 Ср
2 хв
Що змінилось в ударах "Шахедів" після зимових нальотів по енергетиці?
aimg Костянтин Широкун aimg Мілан Лєліч aimg Уляна Безпалько
Фото: РФ змінила тактику атак "Шахедами" (Getty Images)

Російські війська останнім часом почали комбінувати нічні та денні атаки ударними безпілотниками, намагаючись завдати більше втрат цивільному населенню.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: РФ змінила тактику запусків "шахедів": як Україна адаптується до нових загроз

"Росіяни почали комбінувати нічні атаки з денними для того, аби завдати більше втрат цивільному населенню. Більше тиску на цивільне населення. Перед цим цей тиск формувався через удари по енергетиці та опаленню", - зазначив Паліса.

За його словами, опалювальний сезон закінчився, та ворог прагне далі тероризувати цивільне населення. Також тут є й економічна складова – масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес.

"Сили оборони ефективно працюють по інфраструктурі ворога, яку він використовує для запуску дронів по нашій території. Згадаймо нещодавню атаку на Донецький аеропорт, знищення ретрансляторів для БПЛА в Криму", - додав заступник керівника Офісу президента.

Він також зазначив, що такі атаки зменшують інфраструктурні можливості ворога, і росіяни відтак неспроможні одночасно запускати до тисячі БпЛА. Тому вони розтягують ці запуски впродовж доби.

Росія використовує "Шахеди" по-новому

Раніше повідомлялось, що Росія змінила тактику - "Шахеди" тепер летять на гранично малих висотах. Україна ж шукає та знаходить способи адаптуватись до неї, щоб ефективно збивати цілі ворога.

Ключову роль у захисті від "Шахедів" тепер відіграють українські дрони-перехоплювачі. Це безпілотники, які спеціально розроблені або адаптовані для знищення ворожих дронів у повітрі.

ЗСУ також фіксували реактивні дрони зі швидкістю 400-500 км/год, які перевищують швидкість перехоплювачів. З'являються також зграї безпілотників, що ускладнює перехоплення. Україна збиває їх ракетами AIM і не тільки.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що Україна також могла знищити вишки ретрансляторів для супроводу "Шахедів" у Білорусі.

