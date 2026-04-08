У Зеленского объяснили изменение тактики России по атакам "Шахедами"

"Россияне начали комбинировать ночные атаки с дневными для того, чтобы нанести больше потерь гражданскому населению. Больше давления на гражданское население. Перед этим это давление формировалось через удары по энергетике и отоплению", - отметил Палиса.

По его словам, отопительный сезон закончился, и враг стремится дальше терроризировать гражданское население. Также здесь есть и экономическая составляющая - массированные атаки посреди рабочего дня существенно парализуют бизнес.

"Силы обороны эффективно работают по инфраструктуре врага, которую он использует для запуска дронов по нашей территории. Вспомним недавнюю атаку на Донецкий аэропорт, уничтожение ретрансляторов для БПЛА в Крыму", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Он также отметил, что такие атаки уменьшают инфраструктурные возможности врага, и россияне поэтому не могут одновременно запускать до тысячи БПЛА. Поэтому они растягивают эти запуски в течение суток.

Россия использует "Шахеды" по-новому

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику - "Шахеды" теперь летят на предельно малых высотах. Украина же ищет и находит способы адаптироваться к ней, чтобы эффективно сбивать цели врага.

Ключевую роль в защите от "Шахедов" теперь играют украинские дроны-перехватчики. Это беспилотники, которые специально разработаны или адаптированы для уничтожения вражеских дронов в воздухе.