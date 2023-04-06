У Зеленського пояснили заяву про переговори з РФ щодо Криму: лише ймовірна опція

Так, він підкреслив, що метою України залишається повернення Криму. Переговори з РФ - це лише імовірна опція.

"Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб", - пояснив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив, що не виключає переговорів з РФ щодо Криму після того, як Сили оборони вийдуть на адміністративний кордон з півостровом.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців. За його словами, Крим може стати предметом майбутніх переговорів між Україною та РФ, проте тільки лише після виведення російських військ з нашої країни.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.