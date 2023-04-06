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У Зеленського не виключають перемовин з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ

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Четвер 06 квітня 2023 01:45
У Зеленського не виключають перемовин з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ Фото: Заступник голови ОП Андрій Сибіга (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна не виключає перемовин із Росією щодо Криму після того як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрія Сибіги у коментарі Financial Times.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання", - сказав посадовець.

Як при цьому уточнив Сибіга, це не означає, що Україна виключає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.

У FT зазначили, що коментар представника ОП став "найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах" з РФ із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.

Окрім цього, слова посадовця можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і переймаються через загрозу ескалації війни, зокрема застосування Москвою ядерної зброї".

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк допустив дипломатичний вихід росіян з Криму, а Керченський міст Україна демонтує.

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