Подоляк допускає дипломатичний вихід росіян з Криму, а Керченський міст Україна демонтує

Крим може стати предметом майбутніх переговорів між Україною та Росією. Однак вони можливі лише після виведення російських військ з території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю для " Радіо Свобода ".

"Чи може бути в той момент, коли ви починаєте відвід військ з території України розмови про дипломатичний спосіб виходу з Криму? Так, якщо ви сьогодні починаєте виводити війська, то безумовно ми можемо почекати поки там день-два-три, поки ці війська будуть виходити разом з людьми", - пояснив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, з початку окупації Криму Росія натягнула багато своїх людей на територію півострова, які незаконно отримали українське майно.

"Безумовно ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якусь своїх речей і виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано", - додав Подоляк.

Вже після виходу російських окупантів з території України можна буде говорити про взаємні безпекові гарантії серед яких, наприклад, утворення 100 кілометрів демілітаризованої зони на якій Росія не матиме права тримати ні зброю, ні арсенали, ні живу силу.

Іншими темами для переговорів будуть: