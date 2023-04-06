У Зеленского объяснили заявление о переговорах с РФ по Крыму: только вероятная опция

Так, он подчеркнул, что целью Украины остается возвращение Крыма. Переговоры с РФ - это лишь вероятная опция.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", - объяснил Сибига.

Напомним, ранее Сибига заявил, что не исключает переговоров с РФ по Крыму после того, как Силы обороны выйдут на административную границу с полуостровом.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По его словам, Крым может стать предметом предстоящих переговоров между Украиной и РФ, однако только после вывода российских войск с нашей страны.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.