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У Зеленского пообещали ответить на ракетный удар по Киеву

Фото: Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине пообещали, что ответ на ракетный удар России по Киеву, произошедший в воскресенье, 26 июня, не заставит себя долго ждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексей Арестовича в Facebook.

"Кремлевские дурики думают, что мы поломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", - пообещал он.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Кроме того, буквально недавно в Киеве прозвучали новые взрывы.

Также стало известно о том, с какими словами диспетчер отправил российских пилотов бомбить территорию Украины 26 июня. Ранее Арестович сообщил, что обстрел Киева может длиться весь день.

Отметим, на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте.

Детальнее про то, что известно о ракетном ударе по Киеву на данный момент - в материале РБК-Украина.

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