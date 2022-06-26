У Зеленського пообіцяли відповісти на ракетний удар по Києву

В Україні пообіцяли, що відповідь на ракетний удар Росії по Києву, що відбулася в неділю, 26 червня, не змусить на себе довго чекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в Facebook .

"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. За командними пунктами", - пообіцяв він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Також стало відомо про те, з якими словами диспетчер відправив російських пілотів бомбардувати територію України 26 червня. Раніше Арестович повідомив, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Зазначимо, на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлено підземні укриття. Їхні адреси можна подивитися на спеціальній карті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.