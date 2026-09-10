У Зеленського поки немає списку кандидатів у генпрокурори, - джерела

Генерального прокурора Руслана Кравченка наступного тижня має звільнити Верховна Рада, але у президента Володимира Зеленського досі немає жодної кандидатури на заміну.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського ".

Кандидатів на заміну поки немає

Наразі немає навіть довгого списку кандидатів, які могли б замінити Кравченка на посаді генпрокурора, хоча Рада має звільнити його вже наступного тижня.

За словами співрозмовників видання, розібравшись із "Карфагеном", Володимир Зеленський вирушив із візитами до Норвегії та Канади. До його повернення це питання поставили на паузу.

Чого бояться депутати

Відставка генпрокурора внесла сум'яття і до депутатських лав, кажуть у парламенті. Народні обранці побоюються, що новий очільник ОГП тепер може "не дивлячись" підписувати всі підозри проти них, які подаватиме САП.

Річ у тім, що та сама САП, по суті, зняла попередника, тож конфліктувати з нею наступник Кравченка навряд чи захоче.

Тому серед депутатів ходить ідея, що новий генпрокурор має бути зі "своїх", тобто з нардепів. Але поки незрозуміло, чи знайдуться серед депутатів охочі обійняти цю посаду.

"Нас ніхто не змушував свого часу знімати недоторканність, яка є у всіх країнах світу. Але це була наша обіцянка, ми це зробили, проте тоді консенсусом усіх фракцій ввели запобіжник - підозри депутатам підписує генпрокурор. А тепер "соросята" просувають ідею, щоб їх підписував глава САП - а це порушення цього балансу", - пояснює співрозмовник видання у "Слузі народу".

Справа "Карфаген": як усе відбувалось

Нагадаємо, увечері 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів у структурі Офісу генпрокурора.

Тоді ж, за наявними даними, детективи затримали заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

5 вересня в Офісі генерального прокурора відреагували на нічні обшуки, проведені в межах цієї справи. Там пообіцяли перевірити, чи не вийшли детективи за межі виданих судом дозволів.

Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко вперше публічно спростував чутки про власне "зникнення" і заявив, що не причетний до прикриття кол-центрів. Він також повідомив, що надав слідству повний доступ до свого кабінету.

Того ж дня прокурори САП зажадали для Кропиви застави у 200 мільйонів гривень з триманням під вартою. Сторона обвинувачення наполягала на найжорсткішому запобіжному заході.

Увечері 6 вересня суд частково задовольнив клопотання і відправив Кропиву під варту. Альтернативою стала застава у розмірі 120 мільйонів гривень.

Вночі 7 вересня Кравченко прокоментував власну появу на оприлюднених плівках НАБУ, назвавши розмови про сейф із грошима "просто розмовами".