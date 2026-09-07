Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", - заявив Кравченко. Він наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася.

Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу - тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

За його словами, ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися.

Кравченко подякував президенту та Верховній Раді за довіру й попросив прийняти його звільнення.