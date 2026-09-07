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Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку

23:12 07.09.2026 Пн
2 хв
За його словами, посаду не можна перетворювати на інструмент політичної боротьби
aimg Катерина Коваль
Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку Фото: генеральний прокурор України Руслан Кравченко (Getty Images)
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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", - заявив Кравченко. Він наголосив, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася.

Генпрокурор подякував колегам, які чесно виконують свою роботу - тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

За його словами, ця робота в жодному разі не повинна знецінюватися.

Кравченко подякував президенту та Верховній Раді за довіру й попросив прийняти його звільнення.

Раніше генпрокурор коментував саму можливість піти з посади - заявляв, що самостійно звільнятися не планує, однак готовий підкоритися рішенню Ради, якщо воно буде.

До цього він відреагував на власну появу у плівках НАБУ, спростувавши звинувачення в можливому "кришуванні" шахрайських кол-центрів, а також заперечивши будь-який зв'язок із сейфом із грошима, поїздками родини, купівлею ноутбука чи ремонтом будинку в Козині.

Сама справа стосується спецоперації НАБУ та САП під назвою "Карфаген", у межах якої розслідують кришування незаконних кол-центрів і легалізацію отриманого від них майна.

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Офіс Генпрокурора
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