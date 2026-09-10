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Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки

08:00 10.09.2026 Чт
2 хв
Що відомо про чергову атаку по РФ?
aimg Едуард Ткач
Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки Фото: влада підтвердила пожежу в порту (Getty Images)
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У ніч з 9 на 10 вересня російське місто Сочі і Махачкала в Дагестані (РФ) зазнали масованої атаки дронів. Внаслідок ударів виникли пожежі і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки і російські Telegram-канали.

Під ударом Сочі

Починаючи з вечора 9 сьогодні, приблизно після 21:50, у соцмережах масово почали поширюватись відео з пожежами та роботою ППО в Сочі.

Паралельно місцеві канали писали, що місто перебуває під ударом дронів та безпілотних катерів. Точні наслідки атак невідомі, проте в Оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що в Сочі через удари безпілотних катерів виникла пожежа на набережній.

Окрім цього, цього вечора у концертному залі "Фестивальний" відбувався виступ російської співачки Тетяни Буланової, яка відкрито з 2022 року підтримує війну Росії проти України. У зв'язку з атакою дронів її концерт було достроково зупинено.

До речі, вранці керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у себе в Telegram, що в Сочі зараз є чимало російської еліти.

За його словами, сьогоднішня ніч вкотре доводить, що диктатор РФ Володимир Путін не може гарантувати безпеку еліт.

Махачкала

Ближче до ранку, приблизно о 4-й годині, під атакою безпілотників опинився Дагестан, а саме місто Махачкала.

Росіяни під час цієї атаки скаржилися на вибухи, а також писали, що в районі порту виникло задимлення, а над Аварським театром працювало ППО.

Уранці глава республіки заявив, що в Махачкалі пошкоджено портову інфраструктуру і театр. Також він підтвердив, що у порту пожежа.

Азовське море

Варто додати, що цього ранку сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу в Азовському морі в районі Керчі. OSINT-пабліки припускають, що горить судно з тіньового флоту Росії.

Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки

Інші атаки

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня дрони атакували Саратовський НПЗ. Місцеві жителі на цьому фоні скаржилися на вибухи та пожежу, а губернатор регіону незабаром підтвердив ушкодження інфраструктури.

Також вчора стало відомо, що Україна успішно атакувала Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування, який знаходиться приблизно за 3000 км від України.

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Російська Федерація Дагестан Пожежа Сочи
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Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки
Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки
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