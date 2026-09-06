Фігуранту справи "Карфаген" Кропиві просять заставу в 200 млн гривень

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить призначити 200 млн грн застави з триманням під вартою посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Деталі клопотання САП подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергію Кропиві. Під час засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі його застосування прокурори наполягають на альтернативній заставі у розмірі 200 млн грн.