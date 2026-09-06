Фігуранту справи "Карфаген" Кропиві просять заставу в 200 млн гривень
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить призначити 200 млн грн застави з триманням під вартою посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Деталі клопотання
САП подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергію Кропиві.
Під час засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У разі його застосування прокурори наполягають на альтернативній заставі у розмірі 200 млн грн.
Що відомо про справу "Карфаген"
Нагадаємо, що антикорупційні органи провели масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Карфаген", у межах якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, угруповання систематично отримувало хабарі від шахрайських кол-центрів та займалося легалізацією незаконно отриманих мільйонних статків.
Правоохоронці провели серію затримань і слідчих дій.
Детальніше про те, як працювала схема "кришування" та кого саме затримали детективи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: всі деталі операції "Карфаген".