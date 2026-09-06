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Фігуранту справи "Карфаген" Кропиві просять заставу в 200 млн гривень

18:19 06.09.2026 Нд
1 хв
Прокурори наполягають на жорсткому запобіжному заході
aimg Сергій Козачук
Фігуранту справи "Карфаген" Кропиві просять заставу в 200 млн гривень Фото: Сергій Кропива (cpi.org.ua)
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить призначити 200 млн грн застави з триманням під вартою посадовцю Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Деталі клопотання

САП подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергію Кропиві.

Під час засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі його застосування прокурори наполягають на альтернативній заставі у розмірі 200 млн грн.

Що відомо про справу "Карфаген"

Нагадаємо, що антикорупційні органи провели масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Карфаген", у межах якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, угруповання систематично отримувало хабарі від шахрайських кол-центрів та займалося легалізацією незаконно отриманих мільйонних статків.

Правоохоронці провели серію затримань і слідчих дій.

Детальніше про те, як працювала схема "кришування" та кого саме затримали детективи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Кришування" кол-центрів та затримання в Офісі генпрокурора: всі деталі операції "Карфаген".

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