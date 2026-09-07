Генпрокурор зробив заяву через згадки на плівках НАБУ: розмови - це просто розмови

Голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко відхилив свою причетність до кришування шахрайських колцентрів та легалізації майна, що антикорупційні органи викрили в ході спецоперації "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram генпрокурора.

За словами високопосадовця, твердження антикорупційних органів про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження.

"Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Подорожі, будинок у Козині та покупки

Окрім цього Кравченко прокоментував і інші моменти, які виявились підозрілими для НАБУ та САП. А саме йдеться про зафіксовані на плівках розмови про подорожі генпрокурора та його дружини, купівлю нею ноутбука та ремонтні роботи у Козині, де зосереджені будинки багатьох можновладців.

"Щодо моїх подорожей та побутових питань моєї родини будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень", - написав Кравченко.

Він також спростував купівлю ноутбуку його дружиною, що також обговорюють антикорупційні органи.

"Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає!" - йдеться в Telegram чиновника.

Нарешті, будинок у Козині: Кравченко стверджує - житло орендується з травня цього року. до цього часу з зимового періоду там проводились певні ремонтні роботи.

"Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону", - доав генпрокурор.