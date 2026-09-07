Генпрокурор зробив заяву через згадки на плівках НАБУ: розмови - це просто розмови
Голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко відхилив свою причетність до кришування шахрайських колцентрів та легалізації майна, що антикорупційні органи викрили в ході спецоперації "Карфаген".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram генпрокурора.
За словами високопосадовця, твердження антикорупційних органів про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження.
"Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Подорожі, будинок у Козині та покупки
Окрім цього Кравченко прокоментував і інші моменти, які виявились підозрілими для НАБУ та САП. А саме йдеться про зафіксовані на плівках розмови про подорожі генпрокурора та його дружини, купівлю нею ноутбука та ремонтні роботи у Козині, де зосереджені будинки багатьох можновладців.
"Щодо моїх подорожей та побутових питань моєї родини будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень", - написав Кравченко.
Він також спростував купівлю ноутбуку його дружиною, що також обговорюють антикорупційні органи.
"Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає!" - йдеться в Telegram чиновника.
Нарешті, будинок у Козині: Кравченко стверджує - житло орендується з травня цього року. до цього часу з зимового періоду там проводились певні ремонтні роботи.
"Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону", - доав генпрокурор.
Операція "Карфаген"
Як відомо, днями антикорупційні органи НАБУ та САП розкрили подробиці спецоперації під назвою "Карфаген", яка стосується кришування незаконних колцентрів та легалізації майна, отриманого в результаті їх роботи.
Під обвинувачення потрапив Сергій Кропива - заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. Саме його звинуватили в кураторстві колцентрів.
Щодо причетності Руслана Кравченка до цієї справи, прокурор САП на засіданні суду повідомив, що детективи зафіксували спілкування генпрокурора з Кропивою 4 березня 2026 року.
З розмови зрозуміло, що Кропива "перебував під протекторатом генерального прокурора", чим пояснюється наявність у нього "великих владних повноважень".
Також, судячи з так званих плівок, Кропива організовував ремонтні роботи в будинку у Козині, де проживає Кравченко, зокрема встановлював йому газовий генератор.
За даними слідства, ще Кропива організовував переліт дружини та співмешканки Кравченка в Іспанію незадовго до відрядження туди генпрокурора. Він також планував святкування в Мадриді дня народження Кравченка, яке той відзначає 14 березня.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід Сергію Кропиві. Його взяли під варту до листопада з правом внесення застави у розмірі 120 млн гривен.