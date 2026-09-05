В Офісі генпрокурора зробили заяву щодо нічних обшуків у справі "Карфаген"

Після нічних обшуків НАБУ у справі "Карфаген" прокуратура заявила про готовність сприяти розслідуванню та водночас перевірити дії детективів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

У відомстві наголосили, що в цій ситуації необхідно розділяти два питання: можливу причетність одного з працівників ОГП до протиправної діяльності та проведені НАБУ слідчі дії.

Щодо працівника, який фігурує у розслідуванні НАБУ, позиція генерального прокурора, за заявою ОГП, є однозначною. Використання посади або службових можливостей для прикриття чи сприяння злочинній діяльності є неприпустимим.

Наразі вирішується питання про звільнення цього працівника з органів прокуратури. Також розпочато службове розслідування. В ОГП заявили, що надаватимуть слідству необхідну інформацію.

Водночас в Офісі генпрокурора окремо звернули увагу на проведені близько опівночі обшуки у службових приміщеннях генерального прокурора, першої заступниці генерального прокурора та інших працівників ОГП.

У відомстві заявили, що під час слідчих дій детективи отримали доступ не лише до матеріалів, пов'язаних із предметом розслідування, а й до документів інших кримінальних проваджень.

До яких матеріалів отримали доступ детективи

Зокрема, йдеться про матеріали провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов'язаних із керівництвом САП. Також детективи отримали доступ до матеріалів іншого кримінального провадження, зокрема інформації, отриманої в межах НСРД щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

В ОГП заявили, що тепер необхідно встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, у межах якого проводилися обшуки. Йдеться, зокрема, про те, які матеріали оглядали, копіювали або вилучали та чи охоплювалися вони відповідними судовими дозволами.

Що в ОГП заявили про обґрунтування обшуків

Окремо в Офісі генпрокурора поставили під сумнів достатність окремих аргументів, наведених у судових ухвалах щодо слідчих дій стосовно керівництва відомства.

Зокрема, в ухвалі згадуються розмови працівника ОГП про "темну плитку" в одному з приміщень, яким користується генеральний прокурор, а також встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків. За версією слідства, ці розмови могли бути пов'язані з коштами, які мали протиправне походження.

Водночас в ОГП наголосили, що в наведених матеріалах немає прямих даних про те, що генеральний прокурор сприяв роботі шахрайських call-центрів, перешкоджав їх викриттю, попереджав про слідчі дії або отримував кошти чи неправомірну вигоду від такої діяльності.

У відомстві також звернули увагу на згаданий в ухвалі наказ №309 "Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні". За даними ОГП, йдеться про розмову працівника, який переказував нібито домовленість із "шефом" щодо внесення змін до документа.

Однак, як зазначили в прокуратурі, генеральний прокурор таких змін не підписував, вони не були прийняті та не набули чинності.

Щодо першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко в ОГП заявили, що наведені в ухвалі розмови стосуються координації та проведення слідчих дій щодо діяльності call-центрів.

На думку відомства, окремі наведені обставини мають оцінюватися у повному контексті та з урахуванням фактичних управлінських і процесуальних рішень.

Позиція ОГП щодо дій НАБУ

В Офісі генпрокурора наголосили, що не ставлять під сумнів право НАБУ перевіряти майновий стан працівника, його контакти, можливі зв'язки та інші обставини, які можуть мати значення для розслідування.

Водночас можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку, також має бути перевірене.

"Позиція Офісу генерального прокурора послідовна: будь-які факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися без винятків. Водночас усі слідчі дії, незалежно від органу, який їх проводить, мають відбуватися виключно в межах закону та наданих судом повноважень", - наголосили в Офісі генпрокурора.