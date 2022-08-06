У Зеленского подтвердили передачу Украине штурмовиков от Северной Македонии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал он.

Напомним, СМИ Северной Македонии заявляли, что Украине было передано четыре штурмовика СУ-25, которые страна приобрела в 2001 году за 4 млн евро. Перед поставкой самолеты были отремонтированы и проверены украинскими инженерами.

При этом вчера, 5 августа, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не смог подтвердить информацию о передаче Македонией штурмовиков.