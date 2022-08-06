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У Зеленского подтвердили передачу Украине штурмовиков от Северной Македонии

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 16:15
У Зеленского подтвердили передачу Украине штурмовиков от Северной Македонии Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25. Информацию подтвердили в Офисе президента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал он.

Напомним, СМИ Северной Македонии заявляли, что Украине было передано четыре штурмовика СУ-25, которые страна приобрела в 2001 году за 4 млн евро. Перед поставкой самолеты были отремонтированы и проверены украинскими инженерами.

При этом вчера, 5 августа, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не смог подтвердить информацию о передаче Македонией штурмовиков.

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Македония Украина Ирина Подоляк
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