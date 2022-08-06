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У Зеленського підтвердили передачу Україні штурмовиків від Північної Македонії

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Субота 06 серпня 2022 16:15
У Зеленського підтвердили передачу Україні штурмовиків від Північної Македонії Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25. Інформацію підтвердили в Офісі президента.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він.

Нагадаємо, ЗМІ Північної Македонії заявляли, що Україні було передано чотири штурмовики СУ-25, які країна придбала у 2001 році за 4 млн євро. Перед поставкою літаки було відремонтовано і перевірено українськими інженерами.

При цьому вчора, 5 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг підтвердиди інформацію про передачу Македонією штурмовиків.

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Македония Україна Ірина Подоляк
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