У Зеленського підтвердили передачу Україні штурмовиків від Північної Македонії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав він.

Нагадаємо, ЗМІ Північної Македонії заявляли, що Україні було передано чотири штурмовики СУ-25, які країна придбала у 2001 році за 4 млн євро. Перед поставкою літаки було відремонтовано і перевірено українськими інженерами.

При цьому вчора, 5 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг підтвердиди інформацію про передачу Македонією штурмовиків.