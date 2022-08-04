Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание МКД .

По информации издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.

При этом перед осуществлением поставок в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков у Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.

"Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов - ред.), их содержание и пояснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии", - заявили в ведомстве.

Стоит заметить, что переданные Украине самолеты уже совершали несколько боевых вылетов в ходе конфликта в Северной Македонии, который произошел между македонцами и албанскими сепаратистами.