ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине пока не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 16:33
В Украине пока не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии Фото: в Украине пока не подтверждают передачу штурмовиков от Северной Македонии (flickr.by/Rob Schleiffert)
Автор: Сергей Пышкин

СМИ Северной Македонии распространяли информацию о передаче Украине штурмовиков СУ-25. Воздушные силы пока не подтвердили слухи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

Что говорят Воздушные силы

"Мы не имеем сейчас подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины о передаче этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем", - заявил Игнат.

Что писали СМИ

Как отмечали СМИ Северной Македонии, Украине было передано четыре штурмовика СУ-25, которые Македония приобрела в 2001 году за четыре миллиона евро. Перед поставкой в Украину, самолеты отремонтировали и были проверены украинскими инженерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Македония
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз