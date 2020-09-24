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У Зеленского подтвердили отмену визита в Беларусь

Киев, Четверг 24 сентября 2020 15:59
У Зеленского подтвердили отмену визита в Беларусь
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит с официальным визитом Беларусь в октябре 2020 года. Заявление посла Беларуси в Украине Игоря Сокола соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен", - отметила она.

Напомним, ранее белорусский посол Игорь Сокол заявил, что визит Зеленского готовился в рамках проведения Форума регионов Украины и Беларуси в Гродно.

По его словам, на днях украинская сторона предложила перенести Форум на 2021 год. Фактически он отменен, как и запланированный визит украинского президента.

"Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", - добавил Сокол.

Отношения между странами ухудшились после выборов президента Беларуси. Украина не признала легитимность Александра Лукашенко, а Зеленский призывает его пойти на диалог с народом.

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