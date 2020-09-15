Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси пойти на диалог с народом. По его словам, Беларусь может получить "что-то вроде Майдана".

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Зеленский поддерживает беларусский народ и считает, что он борется за свободу и демократию без агрессии и насилия.

"Многие демонстранты страдают от жестокого обращения со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани", - сказал он.

Он призвали государство к диалогу, потому то в обратном случае, "если государство отказывается от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана".

Также он считает, что Беларуси не хватает символического лидера, вокруг которого могут объединиться люди. Он добавил, что вмешательство во внутренние дела этой страны недопустимо.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин просил Александра Лукашенко поговорить с Владимиром Зеленским.