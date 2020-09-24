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Визит Зеленского в Беларусь отменен, - посол

Киев, Четверг 24 сентября 2020 15:18
Визит Зеленского в Беларусь отменен, - посол
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Запланированный на октябрь визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен. Как и проведение Форума регионов обеих стран в Гродно.

Об этом в интервью газете "Украина Бизнес Ревю" рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

По его словам, в июле от имени белорусского правительства были отправлены приглашения на Форум всем руководителям украинских регионов. И по состоянию на август участвовать согласились около половины областей Украины.

В рамках этого Форума прорабатывался официальный визит Зеленского.

"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа… Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", - добавил Сокол.

Напомним, еще в начале августа подтверждалась подготовка визита Зеленского в Беларусь. Но после президентских выборов отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.

Сегодня Зеленский заявил, что если власть Беларуси не найдет возможность диалога со своим народом, то "этой власти не будет".

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