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У Зеленського підтвердили скасування візиту до Білорусі

Київ, Четвер 24 вересня 2020 15:59
У Зеленського підтвердили скасування візиту до Білорусі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський не відвідає з офіційним візитом Білорусь у жовтні 2020 року. Заява посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Справді, візит президента України до Білорусі, запланований в жовтні, було скасовано", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше білоруський посол Ігор Сокол заявив, що візит Зеленського готувався в рамках проведення Форуму регіонів України та Білорусі у Гродно.

За його словами, днями українська сторона запропонувала перенести Форум на 2021 рік. Фактично він скасований, як і запланований візит українського президента.

"Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", отже, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом", - додав Сокол.

Відносини між країнами погіршилися після виборів президента Білорусі. Україна не визнала легітимність Олександра Лукашенка, а Зеленський закликає його піти на діалог з народом.

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