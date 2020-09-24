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Послы G7 надеются продолжить сотрудничество с Зеленским над реформами в Украине

Четверг 24 сентября 2020 15:42
Послы G7 надеются продолжить сотрудничество с Зеленским над реформами в Украине
Фото: флаги стран G7 (europa.eu)
Автор: Андрей Козловский

Послы стран "Большой семерки" (G7) надеются продолжать сотрудничество с украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой над реализацией реформ. Они улучшат "инвестиционный климат Украины".

Об этом говорится в сообщении на странице послов в Twitter.

"Послы стран G7 благодарят президента Зеленского за конструктивную дискуссию в Николаеве. Мы надеемся продолжать сотрудничать с ним и его командой на поддержку реформ, которые укрепляют связи наших стран", - отметили дипломаты.

Напомним, накануне Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Он проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ.

Также Зеленский пообещал послам G7 защищать независимость САП и НАБУ.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что послы G7 обратились к украинской власти с призывом защитить антикоррупционные органы.

Этому заявлению предшествовало решение Конституционного суда о признании неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника на должность директора НАБУ.

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