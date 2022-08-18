У Зеленского ответили на "беспокойство" России о возможной катастрофе на ЗАЭС

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", - цинично смеются в Минобороны РФ. Есть решение", - написал он.

По словам Подоляка, россиянам надо просто вывезти боекомплекты из цехов, разминировать постройки, уволить с камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию.

"Все просто, не правда ли?", - написал он.

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

При этом сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на Запорожской АЭС.

Впрочем, российские оккупанты продолжают угрожать делегации МАГАТЭ "опасной поездкой" на атомную станцию.

Между тем в "Энергоатоме" отмечают, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.