UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского ответили на "беспокойство" России о возможной катастрофе на ЗАЭС

Фото: советник руководителя Офиса президента михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Чтобы предотвратить возможную катастрофу на Запорожской АЭС, которой так "обеспокоены" в России, есть решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", - цинично смеются в Минобороны РФ. Есть решение", - написал он.

По словам Подоляка, россиянам надо просто вывезти боекомплекты из цехов, разминировать постройки, уволить с камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию.

"Все просто, не правда ли?", - написал он.

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

При этом сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на Запорожской АЭС.

Впрочем, российские оккупанты продолжают угрожать делегации МАГАТЭ "опасной поездкой" на атомную станцию.

Между тем в "Энергоатоме" отмечают, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияИрина ПодолякВойна России против Украины