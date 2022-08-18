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Ядерный шантаж россиян: гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на Запорожской АЭС

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Энергодар, Четверг 18 августа 2022 11:14
Ядерный шантаж россиян: гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на Запорожской АЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea.org)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси заявил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую АЭС. Сейчас она оккупирована российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Рафаэль Мариано Гросси проинформировал меня что, в ответ на приглашение Украины, он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Я подчеркнул насущность такой миссии, чтобы противодействовать угрозам безопасности, вызванным российской агрессией", - написал Кулеба.

В то же время сам Гросси и пресслужба МАГАТЭ пока не комментировали разговор, о котором сообщил министр.

Угроза на Запорожской АЭС

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может случиться завтра, 19 июля.

Добавим, накануне в ООН заявили, что готовы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС из Киева если с этим согласятся Украина и Россия.

Между тем российские оккупанты продолжают угрожать делегации МАГАТЭ "опасной поездкой" на атомную станцию.

В "Энергоатоме" отмечают, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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