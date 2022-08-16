Россия угрожает делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через Киев

Поездка делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию соприкосновения станет очень опасной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой Русскую службу BBC , об этой заявил заместитель директора департамента по вопросам контроля за вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Дипломат таким образом прокомментировал заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что ООН могла бы посодействовать организации такой поездки.

"В этом случае все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. В этом случае мы, российская сторона, никак не можем обеспечить их безопасность", - предупредил он.

Украина неоднократно утверждала - и никто, кроме России, с ней в этом не спорит, - что российские войска, удерживающие Запорожскую АЭС, сами обстреливают ее, с тем чтобы затем обвинять в этом украинскую армию.

В то же время Минобороны РФ "анонсировало" масштабны провокации возле ЗАЭС. В их подготовке традиционно обвинило ВСУ. В ведомстве утверждают, что в Никополь якобы перебросили отдельный полк украинских войск радиационной, химической и биологической защиты

Напомним, ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали РФ немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

ЕС также призвал демилитаризовать территорию ЗАЭС.

Кроме того, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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