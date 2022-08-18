У Зеленського відповіли на "занепокоєння" Росії щодо можливої катастрофи на ЗАЕС

"Росія стурбована можливістю катастрофи на ЗАЕС", - цинічно сміються з Міноборони РФ. Є рішення", - написав він.

За словами Подоляка, росіянам треба просто вивезти боєкомплекти з цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію.

"Все просто, чи не так?", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні у Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня, а потім країна-агресор і взагалі пригрозила повною зупинкою станції.

При цьому сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ готовий очолити місію на Запорізькій АЕС.

Проте, російські окупанти продовжують погрожувати делегації МАГАТЕ"небезпечною поїздкою" на атомну станцію.

Тим часом в "Енергоатомі" зазначають, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.