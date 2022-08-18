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Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

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Москва, Четверг 18 августа 2022 11:58
Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС Фото: Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС, если Украина якобы не прекратит обстрелы станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"В качестве вывода из вышеизложенного обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Напомним, ранее в Минобороны РФ "анонсировали" теракт на ЗАЭС, заявив, что Украина готовит провокацию на фоне визита генсека ООН Антониу Гутерреша во Львов.

Ранее сообщалось, что ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.

При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.

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