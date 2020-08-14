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У Зеленского отреагировали на выдачу "вагнеровцев" России

Киев, Пятница 14 августа 2020 23:27
У Зеленского отреагировали на выдачу "вагнеровцев" России
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Офис президента сожалеет о решении Минска

Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Киев ожидал другой позиции официального Минска.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП отметили, что Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Кроме того, Украина направила в Беларусь запрос о выдаче задержанных "вагнеровцев".

Сегодня правительство Беларуси передала РФ 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском. Сейчас они находятся на территории России.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийБеларусьЧВК Вагнера
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