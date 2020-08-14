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У Зеленського відреагували на видачу "вагнерівців" Росії

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 23:27
У Зеленського відреагували на видачу "вагнерівців" Росії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Офіс президента шкодує про рішення Мінська

Україна з жалем сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, що належать до приватної військової компанії "Вагнера". Київ очікував іншої позиції офіційного Мінська.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

В ОП відзначили, що Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного та виваженого рішення.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Крім того, Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнірівців".

Сьогодні уряд Білорусі передалв РФ 32 бойовики ПВК "Вагнера", які були затримані під Мінськом. Зараз вони знаходяться на території Росії.

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Новини України Володимир ЗеленськийБілорусьПВК Вагнера
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