У Зеленського відреагували на видачу "вагнерівців" Росії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Офіс президента шкодує про рішення Мінська

Україна з жалем сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, що належать до приватної військової компанії "Вагнера". Київ очікував іншої позиції офіційного Мінська.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

В ОП відзначили, що Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного та виваженого рішення.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Крім того, Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнірівців".

Сьогодні уряд Білорусі передалв РФ 32 бойовики ПВК "Вагнера", які були затримані під Мінськом. Зараз вони знаходяться на території Росії.