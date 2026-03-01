У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо "Дружби

Україна готова обговорити з прем'єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо усі питання щодо нафтопроводу Дружба. Київ запропонував чіткі дати візити, коли словацький чиновник може приїхати до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.
Читайте також: "Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії
"Україна запропонувала... Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну - 6 або 9 березня - для обговорення всіх наявних питань", - йдеться у повідомленні.
В ОП наголосили додали, що готові говорити, як і було домовлено під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським в Робертом Фіцо.
Нагадаємо, що 12 лютого глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що Росія атакувала нафтопровід "Дружба". Після цього транзит нафти до Словаччини та Угорщини було припинено.
При цьому Будапешт і Братислава почали звинувачувати в усьому Україну, стверджуючи, що це Київ не хоче відновлювати поставки нібито з політичних причин.
Причому у відповідь Словаччина, а пізніше і Угорщина, пригрозили зупинити поставки електроенергії Україні. Погрози пролунали на тлі вкрай складної ситуації з енергетикою в Україні через атаки РФ.
Також відомо, що 27 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбана поговорив з Робертом Фіцо. За підсумком вони висловили незгоду з тим, що відновити роботу "Дружби" неможливо через технічні проблеми.
З цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити «слідчу комісію» і вимагають від президента України допуску на об'єкт.