У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо "Дружби

Що передувало

Нагадаємо, що 12 лютого глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що Росія атакувала нафтопровід "Дружба". Після цього транзит нафти до Словаччини та Угорщини було припинено.

При цьому Будапешт і Братислава почали звинувачувати в усьому Україну, стверджуючи, що це Київ не хоче відновлювати поставки нібито з політичних причин.

Причому у відповідь Словаччина, а пізніше і Угорщина, пригрозили зупинити поставки електроенергії Україні. Погрози пролунали на тлі вкрай складної ситуації з енергетикою в Україні через атаки РФ.

Також відомо, що 27 лютого прем'єр Угорщини Віктор Орбана поговорив з Робертом Фіцо. За підсумком вони висловили незгоду з тим, що відновити роботу "Дружби" неможливо через технічні проблеми.

З цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити «слідчу комісію» і вимагають від президента України допуску на об'єкт.