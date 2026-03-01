У Зеленского очертили Фицо четкие рамки для встречи по "Дружбе

Что предшествовало

Напомним, что 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала нефтепровод "Дружба". После этого транзит нефти в Словакию и Венгрию был прекращен.

При этом Будапешт и Братислава начали обвинять во всем Украину, утверждая, что это Киев не хочет возобновлять поставки якобы по политическим причинам.

Причем в ответ Словакия, а позже и Венгрия, пригрозили остановить поставки электроэнергии Украине. Угрозы прозвучали на фоне крайне сложной ситуации с энергетикой в Украине из-за атак РФ.

Также известно, что 27 февраля премьер Венгрии Виктор Орбана поговорил с Робертом Фицо. По итогу они выразили несогласие с тем, что возобновить работу "Дружбы" невозможно из-за технических проблем.

По этой причине Венгрия и Словакия хотят создать "следственную комиссию" и требуют от президента Украины допуска на объект.