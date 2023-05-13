У Зеленського про новий пакет допомоги від Німеччини: Росія вже нікого не лякає

Країни-союзники вже демонстративно допомагають Україні та декларують великі пакети оборонної допомоги. Росія вже нікого не лякає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Держави декларують великі пакети оборонної допомоги Україні. Вони роблять це демонстративно. Останній приклад - німецький пакет у розмірі 2,7 млрд євро", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, відповідні кроки вказують на те, що:
Варто відзначити, що сьогодні, 13 травня, Німеччина виділила Україні найбільший пакет військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.
Зокрема, до пакета допомоги входять:
Детальніше про допомогу Німеччини можна почитати за посиланням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони США нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.
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