У Зеленского о новом пакете помощи от Германии: Россия уже никого не пугает

Страны-союзники демонстративно помогают Украине и декларируют крупные пакеты оборонной помощи. Россия уже никого не пугает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке .

В частности, в пакет помощи входят:

Стоит отметить, что сегодня, 13 мая, Германия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму более 2,7 млрд. евро.

Как отметил советник главы Офиса президента, ответные шаги указывают на то, что:

"Государства декларируют крупные пакеты оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример - немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны США недавно объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

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