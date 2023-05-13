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У Зеленского о новом пакете помощи от Германии: Россия уже никого не пугает

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Страны-союзники демонстративно помогают Украине и декларируют крупные пакеты оборонной помощи. Россия уже никого не пугает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Государства декларируют крупные пакеты оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример - немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, ответные шаги указывают на то, что:

  • война будет доведена до верного конца;
  • Российская Федерация обязательно проигрывает и сядет на скамью исторического позора;
  • Российская Федерация больше никого не пугает;
  • только предоставление оружия Украине позволит миру вернуться к предполагаемому и стабильному развитию.

Стоит отметить, что сегодня, 13 мая, Германия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму более 2,7 млрд. евро.

В частности, в пакет помощи входят:

  • 20 бронетранспортеров Marder;
  • 30 танков Leopard 1;
  • 18 колесных гаубиц;
  • 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
  • 12 пусковых установок IRIS-T SLS;
  • сотни управляемых ракет для вышеупомянутых систем;
  • 15 Gepard;
  • большое количество боеприпасов.

Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны США недавно объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

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