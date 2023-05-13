У Зеленського про новий пакет допомоги від Німеччини: Росія вже нікого не лякає

Країни-союзники вже демонстративно допомагають Україні та декларують великі пакети оборонної допомоги. Росія вже нікого не лякає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Держави декларують великі пакети оборонної допомоги Україні. Вони роблять це демонстративно. Останній приклад - німецький пакет у розмірі 2,7 млрд євро", - пише Подоляк. Як відзначив радник голови Офісу президента, відповідні кроки вказують на те, що: війна буде доведена до правильного кінця;

Російська Федерація обов'язково програє і сяде на лаву історичної ганьби;

Російська Федерація більше нікого не лякає;

лише надання зброї Україні дозволить світу повернутися до передбачуваного і стабільного розвитку. Варто відзначити, що сьогодні, 13 травня, Німеччина виділила Україні найбільший пакет військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро. Зокрема, до пакета допомоги входять: 20 бронетранспортерів Marder;

30 танків Leopard 1;

18 колісних гаубиць;

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

12 пускових установок IRIS-T SLS;

сотні керованих ракет для вищезгаданих систем;

15 Gepard;

велика кількість боєприпасів. Детальніше про допомогу Німеччини можна почитати за посиланням.