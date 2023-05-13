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У Зеленського про новий пакет допомоги від Німеччини: Росія вже нікого не лякає

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Субота 13 травня 2023 12:55
У Зеленського про новий пакет допомоги від Німеччини: Росія вже нікого не лякає Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-союзники вже демонстративно допомагають Україні та декларують великі пакети оборонної допомоги. Росія вже нікого не лякає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Держави декларують великі пакети оборонної допомоги Україні. Вони роблять це демонстративно. Останній приклад - німецький пакет у розмірі 2,7 млрд євро", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, відповідні кроки вказують на те, що:

  • війна буде доведена до правильного кінця;
  • Російська Федерація обов'язково програє і сяде на лаву історичної ганьби;
  • Російська Федерація більше нікого не лякає;
  • лише надання зброї Україні дозволить світу повернутися до передбачуваного і стабільного розвитку.

Варто відзначити, що сьогодні, 13 травня, Німеччина виділила Україні найбільший пакет військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Зокрема, до пакета допомоги входять:

  • 20 бронетранспортерів Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • 18 колісних гаубиць;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
  • 12 пускових установок IRIS-T SLS;
  • сотні керованих ракет для вищезгаданих систем;
  • 15 Gepard;
  • велика кількість боєприпасів.

Детальніше про допомогу Німеччини можна почитати за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони США нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

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