У Зеленского о новом пакете помощи от Германии: Россия уже никого не пугает
Страны-союзники демонстративно помогают Украине и декларируют крупные пакеты оборонной помощи. Россия уже никого не пугает.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Государства декларируют крупные пакеты оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример - немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, ответные шаги указывают на то, что:
- война будет доведена до верного конца;
- Российская Федерация обязательно проигрывает и сядет на скамью исторического позора;
- Российская Федерация больше никого не пугает;
- только предоставление оружия Украине позволит миру вернуться к предполагаемому и стабильному развитию.
Стоит отметить, что сегодня, 13 мая, Германия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму более 2,7 млрд. евро.
В частности, в пакет помощи входят:
- 20 бронетранспортеров Marder;
- 30 танков Leopard 1;
- 18 колесных гаубиц;
- 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- 12 пусковых установок IRIS-T SLS;
- сотни управляемых ракет для вышеупомянутых систем;
- 15 Gepard;
- большое количество боеприпасов.
Подробнее о помощи Германии можно почитать по ссылке.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны США недавно объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.
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