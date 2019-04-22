У Зеленского назвали возможную дату инаугурации

Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

Как рассказал РБК-Украина один из представителей команды Зеленского, рабочей датой инаугурации является 28 мая - с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода. Впрочем, по информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

Отметим, против досрочных выборов выступает глава Верховной рады Андрей Парубий, а его роль в этом вопросе является решающей, поскольку дату инаугурации нового главы государства определяет парламент, а если голосов за это не набирается - тогда лично спикер своим решением.

Напомним, ранее у Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность. В его штабе подчеркнули, что сразу после инаугурации он подаст в парламент пакет следующих законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и, возможно, о парламентской оппозиции. Кроме того, у Зеленского утверждают, что соответствующие проекты почти готовы.

В то же время источники РБК-Украина подтверждают, что в ближайшую неделю-две будут названы хотя бы какие-то фамилии будущих топ-чиновников. Этих назначений очень ждут, в частности, в посольствах западных стран.