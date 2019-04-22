Зеленский в ближайшие дни назовет будущих топ-чиновников

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назовет имена ключевых чиновников на большой пресс-конференции

В ближайшие недели после президентских выборов 2019 Владимир Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

Отметим, на брифинге после публикации результатов экзит-полов Зеленский в очередной раз отказался назвать имена людей, которых он будет предлагать на ключевые должности по президентской квоте. В то же время представители его штаба пообещали, что это произойдет в ближайшее время на пресс-конференции уже новоизбранного президента.

Источники РБК-Украина подтверждают, что в ближайшую неделю-две хотя бы какие-то фамилии будущих топ-чиновников будут названы. Этих назначений, по информации издания, очень ждут, в частности, в посольствах западных стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский планирует сократить администрацию президента.

Кроме того, он объявил о намерении уволить генпрокурора Юрия Луценко и назвал его представителем старой команды.