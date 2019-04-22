У Зеленського назвали можливу дату інавгурації

Можливою датою інавгурації Володимира Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Як розповів РБК-Україна один з представників команди Зеленського, робочої датою інавгурації є 28 травня - з тим, щоб новий президент вже не мав права розпустити Верховну раду, коли до парламентських виборів залишиться менше півроку. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, за якам повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.

Зазначимо, проти дострокових виборів виступає голова Верховної ради Андрій Парубій, а його роль в цьому питанні є вирішальною, оскільки дату інавгурації нового глави держави визначає парламент, а якщо голосів за це не набирається - тоді особисто спікер своїм рішенням.

Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після вступу на посаду. У його штабі наголосили, що відразу після інавгурації він подасть до парламенту пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.

У той же час джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-два будуть названі хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників. Цих призначень дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.