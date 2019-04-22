ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 09:59
У Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский почти готов подать законы об импичменте и снятии неприкосновенности

После выборов 2019 Владимир Зеленский подаст в Верховную раду законопроекты об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

В частности, в штабе Зеленского отметили, что сразу после вступления в должность он подаст в парламент пакет законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и, возможно, о парламентской оппозиции. Соответствующие тексты законопроектов уже почти готовы, утверждают в штабе Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назовет фамилии будущих топ-чиновников в течение пары недель. Ожидается, что это произойдет на большой пресс-конференции.

Ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина он заявил о намерении подать законопроект об импичменте.

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент", - отметил Зеленский.

В РФ прогнозируют улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийнеприкосновенностьимпичмент
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь