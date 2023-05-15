У Зеленського назвали відправну точку для діалогу між Україною та Росією

Виведення російських військ з території України є єдиною відправною точкою для початку діалогу між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"Відправною точкою будь-якого діалогу з Росією є безумовне виведення російських збройних формувань за межі території України. Все інше - це непотрібний симулякр "мирного врегулювання". Зброя та механізм притягнення до юридичної відповідальності винних у злочині агресії - ось над чим сьогодні має працювати реальна коаліція миру", - наголосив Подоляк. Варто зауважити, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.