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У Британії заявили, що не допустять примусу України до поступок заради досягнення миру

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Велика Британія, Понеділок 15 травня 2023 18:28
У Британії заявили, що не допустять примусу України до поступок заради досягнення миру Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Британія продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб інші західні країни не мали спокуси змусити українську владу йти на поступки задля досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса під час виступу у парламенті.

"Українців не повинні примушувати до поступок, щоб гарантувати, що Україна перебуває у найкращій позиції для переговорів", - сказав Воллес.

Міністр наголосив, що Британія та її партнери продовжать надавати військову та економічну підтримку Україні, вводити санкції проти Росії та збільшувати на неї міжнародний тиск.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.

До того ж прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить сьогодні про передачу сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України.

Окрім того, Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.

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Великобританія Військова допомога Війна Росії проти України
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