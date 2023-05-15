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Сійярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю щодо України

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 14:38
Сійярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю щодо України Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт підтримує "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію на його сторінці в Facebook.

"Ми підтримуємо ваші мирні зусилля. Ми вдячні вам за ваш мирний план і сподіваємося, що він стане основою для дискусій про досягнення світу в нашому регіоні", - заявив Сійярто.

Сійярто підкреслив, що Угорщина виступає за мир в Україні і "закликає досягти його якнайшвидше". Також він висловив думку про необхідність посилити "голос табору миру".

При цьому він вказав на той факт, що у так званому "таборі миру" Угорщина надає великого значення ролі Китаю.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Китаю, щоб обговорити так званий "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не має наміру отримувати користь від війни Росії проти України та сподівається на подальші обговорення китайського "мирного плану".

Своєю чергою, нещодавно Bloomberg повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон просить Китай допомогти розпочати переговори між країною та Росією. Пізніше у Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України при посередництві Пекіна.

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