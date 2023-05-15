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У Зеленского назвали отправную точку для диалога между Украиной и Россией

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 18:59
У Зеленского назвали отправную точку для диалога между Украиной и Россией Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вывод российских войск с территории Украины является единственной отправной точкой для начала диалога между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Отправной точкой любого диалога с Россией является безусловный вывод российских вооруженных формирований за пределы территории Украины. Все остальное - это ненужный симулякр "мирного урегулирования". Оружие и механизм привлечения к юридической ответственности виновных в преступлении агрессии - вот над чем сегодня должна работать реальная коалиция мира", - подчеркнул Подоляк.

Стоит заметить, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заверил, что его страна продолжит помощь Украине, чтобы не допустить принуждение нашей страны идти на уступки ради мира.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, его страна выступает за "скорейшее достижение мира" в Украине и поддерживает "мирный план" Китая.

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