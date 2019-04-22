У Зеленского надеются на поддержку инициированных законов в Раде

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский готовится подать Раде ряд резонансных законопроектов

В команде избранного по промежуточным итогам выборов 2019 президента Украины Владимира Зеленского надеются на то, что Верховная рада поддержит те законопроекты, которые он озвучивал в ходе избирательной кампании. Об этом на брифинге заявил представитель его штаба Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что команда Зеленского уже давно ведет работу, вырабатывает концепцию политики нового президента, а также пишет законопроекты, чтобы после инаугурации он сразу приступил к эффективной работе.

"Мы очень надеемся, что украинский парламент поддержит те законодательные инициативы, которые озвучивались Зеленским в рамках избирательной кампании", - подчеркнул Разумков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что возможной датой инаугурации Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая. Предполагается, что в должность президента он вступит после этой даты, чтобы новый глава государства не смог распустить Верховную раду, так как до завершения ее полномочий останется менее полугода.

В то же время, по информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, согласно которой полномочия парламента нынешнего созыва закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

Также ранее у Зеленского назвали первые инициативы после инаугурации. В частности, в его штабе подчеркнули, что сразу после вступления в должность новый президент подаст Верховной раде пакет следующих законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и, возможно, о парламентской оппозиции. Кроме того, у Зеленского утверждают, что соответствующие проекты почти готовы.